Дания заморозила активы российских олигархов

Дания заморозила активы российских бизнесменов Алексея Мордашова и Андрея Мельниченко

С момента введения западных санкций власти Дании заморозили активы и денежные средства, связанные с гражданами России, на сумму 80 миллионов крон (11,8 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на документы Управления по делам бизнеса Дании сообщает ТАСС.

Подавляющую часть этой суммы составляет имущество российских олигархов Алексея Мордашова и Андрея Мельниченко. У первого бизнесмена задержаны 10 тысяч тонн стали стоимостью около 50 миллионов крон, которую либо планировалось использовать в Дании, либо отправить в другую страну (в документах не уточняется). У второго заморожены денежные средства в датской и другой иностранной валюте на сумму около 30 миллионов крон.

Также под санкции попали генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, у которого заморожены пять тысяч датских крон (737 долларов) и Промсвязьбанк, лишившийся возможности распоряжаться 101 тысячей евро.

Санкции в отношении российских граждан и компаний беспрецедентно усилились после 24 февраля, даты начала военной операции Вооруженных сил России на территории Украины. По состоянию на 5 апреля боевые действия продолжаются, в связи с чем страны Запада намерены предпринять дополнительные меры давления.

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что новый пакет санкций могут принять уже 6 апреля. По его словам, к этому Европу подталкивают события в городе Буча под Киевом, где вскоре после отхода российской армии были найдены тела сотен мирных жителей.