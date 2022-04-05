МИД Франции назвал дату согласования новых санкций ЕС в отношении России
В МИД Франции сообщили, что новый пакет санкций против России может быть принят 6 апреля
Новый пакет санкций в отношении России может быть принят 6 апреля. Дату согласования новых ограничений со стороны ЕС назвал госсекретарь МИД Франции Клеман Бон, сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова. Вероятно, представители внешнеполитического ведомства вручат дипломату извещение о высылке сотрудников российского посольства.