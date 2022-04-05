Посол России вызван в МИД Франции

Посла России во Франции Мешкова вызвали в МИД страны

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны, сообщает ТАСС.

4 апреля МИД Франции принял решение о высылке около 30 сотрудников посольства России в Париже. Внешнеполитическое ведомство также выпустило коммюнике, согласно которому «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, пообещала ответ Москвы на решение Парижа. Она также указала на демонстративную позицию коллективного Запада в отношении России. Захарова отметила, что западные страны обвиняют Москву в создании кризиса и пытаются с помощью высылки дипломатов «наказать ее политически».