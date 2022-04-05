Российского полицейского и его друга поймали на незаконной охоте

В Магадане 47-летнего капитана полиции заподозрили в незаконной охоте на северного оленя

В Магадане в отношении 47-летнего капитана полиции заподозрили в незаконной охоте. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, россиянин и его друг вышли на промысел 1 февраля. Недалеко от бывшего поселка Стрелка они обустроили лагерь и перевезли туда оружие и снегоходы. Позже возле реки Немичан они заметили стадо северных оленей и убили одного из них. При этом в регионе охота на оленя допускается только с 1 сентября по 31 января, и для нее необходимо разрешение, которого у мужчин не было.

На незаконной охоте их поймал местный охотовед, который обратился в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено дело по статье 258 («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В марте подозреваемый полицейский уволился из МВД.

1 февраля сообщалось, что новосибирских полицейских поймали на незаконной охоте на косуль.