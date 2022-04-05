Зеленский предрек Венгрии выбор между Россией и миром

Зеленский заявил, что премьер-министру Венгрии Орбану придется выбирать между РФ и миром

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рано или поздно встанет перед выбором между Россией и остальным миром. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует РИА Новости.

Украинский лидер напомнил, что Венгрия является «частью другого мира», так как это страна-член Европейского союза. «Он может продолжать заигрывать [с Россией], ему там нужны дешевые энергоресурсы и тому подобное. Долго это не будет», — предрек Зеленский. 5 апреля стало известно, что Венгрия заблокировала эмбарго Евросоюза на газ из России. Орбан полагает, что Евросоюз не заменит российский газ американским.

По словам Зеленского, глава правительства Венгрии «боялся влияния Российской Федерации на его государство». Он отметил, что Будапешт не был союзником Киева, а Орбан не захотел выстраивать отношения, несмотря на попытки президента Украины выйти на контакт.

Орбан внес президента Украины Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Об этом политик заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах 3 апреля. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза и международные СМИ.