Вице-спикер Совета Федерации Косачев предупредил о риске самораспада Украины

Украина рискует оказаться в ситуации самораспада, если ее граждане не смогут найти общего языка между собой. Об этом предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет РИА Новости.

Он заявил, что на Украине должно произойти «переключение мозгов». Ее жителям, в свою очередь, необходимо понять, что их судьба и будущее связано с обеспечением межнационального мира и возможности всем украинским территориям проживать в равной степени комфортно, считает сенатор.

В противном случае, отметил Косачев, Украина продолжит идти по пути саморазрушения. «Сначала она потеряет территории, на которых живут люди, по-другому говорящие и думающие. А затем дело дойдет и до Украины... которая может однажды оказаться в ситуации самораспада, самораздела», — резюмировал политик.

Ранее Косачев заявил, что деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но и в других странах. По разных оценкам, это число варьируется от 30 до 36. По его словам, каждая страна оказываются под угрозой последствий деятельности соответствующих биолабораторий уже на собственной территории.