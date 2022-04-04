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В Совфеде рассказали о деятельности США по биолабораториям в разных странах

Косачев допустил обращение комиссии по расследованию биолабораторий США к разным странам

Фото: Mike Blake / Reuters

Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, но и в других странах. По разных оценкам, это число варьируется от 30 до 36, рассказал вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в каждой стране есть свой национальный парламент, кроме того, каждая страна оказываются под угрозой последствий деятельности соответствующих биолабораторий уже на собственной территории.

Косачев допустил обращение парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США к парламентариям стран, где Вашингтон также ведет исследования. Необходимо, чтобы другие государства задумались над тем, какие угрозы исходят в их адрес, заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть данные о сети биолабораторий, которые окружили Россию. Он добавил, что в лабораториях изучались не только опасные патогены, микробы и вирусы, но и проекты по изобретению новых видов этнического биологического оружия.

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Сергей Истомин
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