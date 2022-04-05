Лауреатка «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из трех своих наград

Трехкратная лауреатка премии «Грэмми», певица Оливия Родриго разбила одну из своих наград

Американская поп-певица, трехкратная лауреатка премии «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из своих наград. Об этом пишет журнал People.

Известно, что 19-летняя исполнительница получила статуэтки в таких номинациях, как «Лучший новый артист», «Лучшее сольное поп-исполнение», а также «Лучший вокальный поп-альбом». После церемонии вручения «Грэмми» Родриго прошла для фотосессии на ковровую дорожку и случайно выронила один из «золотых граммофонов», который раскололся надвое.

В People обратили внимание на то, что подобная ситуация была у кумира артистки — певицы Тейлор Свифт. В 2010 году ей не удалось удержать четыре награды «Грэмми».

В марте этого года Оливию Родриго назвали женщиной года по версии премии Billboard Women in Music. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.