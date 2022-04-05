Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Лауреатка «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из трех своих наград

Трехкратная лауреатка премии «Грэмми», певица Оливия Родриго разбила одну из своих наград

Фото: David Becker / Getty Images

Американская поп-певица, трехкратная лауреатка премии «Грэмми» Оливия Родриго разбила одну из своих наград. Об этом пишет журнал People.

Известно, что 19-летняя исполнительница получила статуэтки в таких номинациях, как «Лучший новый артист», «Лучшее сольное поп-исполнение», а также «Лучший вокальный поп-альбом». После церемонии вручения «Грэмми» Родриго прошла для фотосессии на ковровую дорожку и случайно выронила один из «золотых граммофонов», который раскололся надвое.

В People обратили внимание на то, что подобная ситуация была у кумира артистки — певицы Тейлор Свифт. В 2010 году ей не удалось удержать четыре награды «Грэмми».

В марте этого года Оливию Родриго назвали женщиной года по версии премии Billboard Women in Music. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Описаны последствия взрыва цистерны с химикатами в Рубежном для здоровья людей
Раскрыта судьба индустрии моды в России
Почти половина россиян призналась в отсутствии сбережений
Онищенко насчитал 300 американских лабораторий у границ России
Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве
В «Роскосмосе» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2»
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.