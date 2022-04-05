«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

«Газпром» возобновил прокачку в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

«Газпром» возобновил прокачку газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Он возобновил работу после регулярных плановых профилактических работ, передает «Интерфакс».

«Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — прокомментировали в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Силе Сибири» остановятся в период с 29 марта по 4 апреля в связи с проведением профилактических работ. Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год — весной и осенью

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года. Предполагается, что на максимальный уровень прокачки в 38 миллиардов кубометров магистраль выйдет в течение пяти лет. За 2020 год было поставлено 4,1 миллиарда кубометров, за 2021-й — 10,4 миллиарда. По сравнению с общим экспортом «Газпрома» эти цифры относительно невелики. Европейским потребителям компания поставляет в районе 200 миллиардов кубометров газа в год.