Казанский молодежный театр откроет филиал в Мордовии

Казанский молодежный театр на Булаке откроет филиал в Саранске, Республика Мордовия

Казанский молодежный театр на Булаке откроет филиал в Саранске, Республика Мордовия. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что новый филиал будет работать согласно стратегии молодежного театра. Там будут запущены ключевые спектакли театра на Булаке, а позже будет разработан уникальный репертуар.

«Предстоит собрать команду, которая будет все это реализовывать. Планируем, что на места будут взяты преимущественно жители Мордовии», — заявил руководитель молодежного театра Алексей Степанцов. По его словам, новых актеров привезут в Казань и покажут азы работы в театре.

Открытие филиала запланировано на 2023 год.

Ранее сообщалось, что в Казани заработают два новых туристических маршрута.