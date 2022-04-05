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США не захотели отправлять военных на Украину для сбора данных о преступлениях

Кирби заявил, что США не планируют отправку ВС на Украину для сбора данных о преступлениях

Фото: Joshua Roberts

США не планируют отправку военных на Украину для сбора данных о предполагаемых военных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

«В данный момент нет планов отправки военных США на Украину. Нет обсуждений <...> по поводу задействования военных США в контексте сбора данных о военных преступлениях на Украине», — сказал он

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские ВС не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США поспособствуют передаче Украине советских танков. Как утверждает американское издание со ссылкой на источник в Белом доме, Вашингтон намерен выступить посредником в процессе передачи Киеву советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться».При этом газета не приводит количества техники, которую планируется передать украинским военным, а также не конкретизирует, какие страны могут принять участие в передаче вооружений.

Марина Совина
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