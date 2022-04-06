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Власти Нидерландов запретили 14 российским яхтам покидать страну

МИД Нидерландов заявил, что 14 российским яхтам запретили покидать страну из-за санкций

Фото: Shutterstock

Нидерландские власти препятствуют тому, чтобы 14 российских яхт могли покинуть страну, из-за санкций против Москвы. Об этом пишет Reuters.

Среди них — 12 судов, построенных специально по заказу российских владельцев. Министерство иностранных дел направило парламенту письмо, в котором проинформировало о применении таких мер.

Власти стран ЕС ввели санкции против российских миллиардеров и бизнесменов в связи со спецоперацией на Украине, чтобы ограничить перемещение активов. За ними последовали аналогичные действия со стороны США.

Например, власти Финляндии уже задержали десятки яхт. Если окажется, что суда принадлежат попавшим под санкции лицам, местные власти смогут рассматривать вопрос о заморозке их имущества.

Елизавета Наумова
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