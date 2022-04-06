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В Болгарии прошел массовый митинг против оказания военной помощи Украине

В болгарской Софии прошел массовый митинг против оказания военной помощи Украине

В болгарской Софии прошел массовый митинг, его участники выступили против оказания военной помощи Украине. Они собрались перед зданием Народного собрания (парламента), пишет РИА Новости.

Акцию организовала партия «Возрождение», ее лидер Костадин Костадинов призвал к отставке правительства. По некоторым данным, в митинге участвовали несколько сотен человек.

При этом в Болгарии проходят и проукраинские митинги.

Помимо этого, правительство Болгарии обсуждает предложение парламентариев о признании российского посла Элеоноры Митрофановой персоной нон грата. С такой инициативой ранее выступила парламентская фракция «Демократическая Болгария».

Виктория Кондратьева
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