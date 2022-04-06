Болгария рассмотрит признание российского посла персоной нон грата

Nova: правительство Болгарии обсуждает предложение выслать российского посла Митрофанову

Правительство Болгарии обсуждает предложение парламентариев о признании российского посла Элеоноры Митрофановой персоной нон грата, сообщает телеканал Nova со ссылкой на вице-премьера страны Асена Василева.

По его словам, парламентская фракция «Демократическая Болгария» выступила с инициативой выслать из страны Митрофанову в связи с провокациями в украинском городе Буча. Василев уточнил, что совет министров рассмотрит предложение и озвучит свою позицию вечером 6 апреля.

5 апреля внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила о решении объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В ЕС отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Позже заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что решение Брюсселя о высылке дипломатов сужает возможности для диалога между Россией и Евросоюзом в условиях обострения двусторонних отношений и пообещал, что Москва даст ответ на эти действия.