В МИД заявили о готовности дать ответ Европе на высылку дипломатов

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия даст ответ ЕС на высылку дипломатов из постпредства

Россия даст ответ Европейскому союзу на высылку 19 сотрудников российского постоянного представительства в организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что такое решение Брюсселя сужает возможности для диалога между Россией и Евросоюзом в условиях обострения двусторонних отношений.

Ранее Евросоюз принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В Брюсселе отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Отмечается, что решение было принято объединением на фоне событий в Буче. «Европейский союз полностью солидарен с Украиной и украинским народом и будет продолжать оказывать всю возможную поддержку в координации с международными партнерами», — указали во внешнеполитической службе ЕС.