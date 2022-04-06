В МИД заявили о готовности дать ответ Европе на высылку дипломатов
Россия даст ответ Европейскому союзу на высылку 19 сотрудников российского постоянного представительства в организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел отметил, что такое решение Брюсселя сужает возможности для диалога между Россией и Евросоюзом в условиях обострения двусторонних отношений.
Ранее Евросоюз принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В Брюсселе отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.
Отмечается, что решение было принято объединением на фоне событий в Буче. «Европейский союз полностью солидарен с Украиной и украинским народом и будет продолжать оказывать всю возможную поддержку в координации с международными партнерами», — указали во внешнеполитической службе ЕС.