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В МИД заявили о готовности дать ответ Европе на высылку дипломатов

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия даст ответ ЕС на высылку дипломатов из постпредства

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия даст ответ Европейскому союзу на высылку 19 сотрудников российского постоянного представительства в организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что такое решение Брюсселя сужает возможности для диалога между Россией и Евросоюзом в условиях обострения двусторонних отношений.

Ранее Евросоюз принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В Брюсселе отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

Отмечается, что решение было принято объединением на фоне событий в Буче. «Европейский союз полностью солидарен с Украиной и украинским народом и будет продолжать оказывать всю возможную поддержку в координации с международными партнерами», — указали во внешнеполитической службе ЕС.

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Николай Чигасов
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