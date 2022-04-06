Норвегия решила выслать трех российских дипломатов
Власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата
Власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата. Об этом говорится в публикации на сайте МИД.
В министерстве утверждают, что россияне занимались «деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом». Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт также связала это решение с данными об убийствах мирных жителей в украинской Буче.
Ранее Евросоюз также принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В Брюсселе отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.