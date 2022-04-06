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Норвегия решила выслать трех российских дипломатов

Власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата

Фото: Wikipedia

Власти Норвегии объявили трех дипломатов из посольства России персонами нон грата. Об этом говорится в публикации на сайте МИД.

В министерстве утверждают, что россияне занимались «деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом». Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт также связала это решение с данными об убийствах мирных жителей в украинской Буче.

Ранее Евросоюз также принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. В Брюсселе отметили, что российских сотрудников вышлют за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года.

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Елизавета Наумова
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