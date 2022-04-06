Дерматологи усомнились в пользе популярного у подростков напитка из алоэ

Гастроэнтеролог Хоссейни: популярный в TikTok напиток может привести к обезвоживанию

Нью-йоркские дерматологи Нихил Дингра и Барри Голдман и гастроэнтеролог Нушин Хоссейни усомнились в пользе напитка из алоэ вера, который подростки массово пьют ради красивой кожи. Их оценки приводит издание Glamour.

Видеоролики с употреблением сока алоэ популярны в TikTok — сейчас у них в сумме не менее 1,7 миллиарда просмотров. Поклонники напитка из растения утверждают, что он делает кожу сияющей и увлажненной, а также помогает избавиться от вздутия живота.

Гастроэнтеролог Хоссейни предупредила о возможных побочных эффектах употребления сока алоэ в пищу. По ее словам, чрезмерное увлечение напитком, обладающим слабительным эффектом, может привести к нарушению водно-солевого баланса — обезвоживанию и избытку солей. Также она предупредила, что употребление алоэ в пищу ученые связывают с развитием рака прямой кишки.

По словам доктора Дингры, несколько исследований действительно показали, что алоэ вера может помочь в борьбе с прыщами, однако эти работы недостаточно убедительны. При этом дерматолог не стал подвергать сомнению противовоспалительные свойства алоэ, используемого наружно для лечения, к примеру, солнечных ожогов.

Дерматолог Голдман сравнил действие сока алоэ с действием других соков. «Нет свидетельств тому, что сок алоэ вера действует на кожу иначе, чем употребление других сырых несладких соков из фруктов и овощей. В основном, рекомендации основаны на опыте пары человек», — подчеркнул он.

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