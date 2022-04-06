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Песков назвал решение на случай отказа Европы от российского газа

Песков заявил об экспорте в другие страны в случае отказа Европы от российского газа

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможное решение на случай отказа Европы от закупок российского газа. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен», — отметил Песков, добавив, что Россия привыкла жить под санкциями.

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Ранее 6 апреля Великобритания объявила о намерении отказаться от закупок российского угля к концу года. В начале марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти.

При этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полный запрет на экспорт российской нефти привел бы к резкому росту мировых цен на нее.

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Платон Щукин
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