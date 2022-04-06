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Джастин Бибер предложил оплатить сеансы психотерапии для поклонников

Джастин Бибер потратит три миллиона долларов на бесплатную психологическую помощь фанатам

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Джастин Бибер объявил, что потратит три миллиона долларов на бесплатную психологическую помощь фанатам и членам своей команды. Певец уже объединился со службой BetterHelp, которая может предложить терапию тем, у кого есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом сообщает онлайн-издание Consequence Sound.

Свое решение артист объяснил просто: он хочет помочь тем, кто сам не в состоянии оплатить профессиональную помощь. «Единственная вещь, которую я усвоил за эти годы, что все мы проходим через свои взлеты и падения. И возможность предложить доступ к бесплатной терапии моим поклонникам и членам команды, которые работают со мной в турне, — настоящее благословение, и я горжусь тем, что могу это сделать», — объяснил Бибер.

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Сейчас звезда находится в длительном мировом туре и, вероятно, осознает, какие последствия может иметь работа вдали от дома в течение нескольких месяцев подряд. Потому ему важно помочь своей команде из более чем 250 человек. Сотрудникам, согласно программе, которую оплатит Бибер, будет предоставлен бесплатный доступ к сеансам психотерапии в течение восемнадцати месяцев, а поклонникам музыканта — в течение одного месяца.

Ранее сообщалось, что наряд Джастина Бибера на прошедшей церемонии «Грэмми» стал предметом критики в сети. Насмешки пользователей вызвали кожаные штаны исполнителя в стиле Росса из сериала «Друзья».

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Наталья Обрядина
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