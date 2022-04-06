Джастин Бибер предложил оплатить сеансы психотерапии для поклонников

Джастин Бибер потратит три миллиона долларов на бесплатную психологическую помощь фанатам

Джастин Бибер объявил, что потратит три миллиона долларов на бесплатную психологическую помощь фанатам и членам своей команды. Певец уже объединился со службой BetterHelp, которая может предложить терапию тем, у кого есть проблемы с ментальным здоровьем. Об этом сообщает онлайн-издание Consequence Sound.

Свое решение артист объяснил просто: он хочет помочь тем, кто сам не в состоянии оплатить профессиональную помощь. «Единственная вещь, которую я усвоил за эти годы, что все мы проходим через свои взлеты и падения. И возможность предложить доступ к бесплатной терапии моим поклонникам и членам команды, которые работают со мной в турне, — настоящее благословение, и я горжусь тем, что могу это сделать», — объяснил Бибер.

Сейчас звезда находится в длительном мировом туре и, вероятно, осознает, какие последствия может иметь работа вдали от дома в течение нескольких месяцев подряд. Потому ему важно помочь своей команде из более чем 250 человек. Сотрудникам, согласно программе, которую оплатит Бибер, будет предоставлен бесплатный доступ к сеансам психотерапии в течение восемнадцати месяцев, а поклонникам музыканта — в течение одного месяца.

Ранее сообщалось, что наряд Джастина Бибера на прошедшей церемонии «Грэмми» стал предметом критики в сети. Насмешки пользователей вызвали кожаные штаны исполнителя в стиле Росса из сериала «Друзья».

