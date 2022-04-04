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Кожаные штаны Джастина Бибера на «Грэмми» высмеяли в сети

Кожаные штаны канадского певца Джастина Бибера на «Грэмми» высмеяли в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер посетил 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в необычном наряде и удивил пользователей сети. Об этом сообщает Page Six.

Музыкант выступил с песней Peaches на премии, которая состоялась в Лас-Вегасе, в черном худи и облегающих кожаных штанах, бренд которых не раскрывается. Свой образ певец дополнил кепкой в тон образа и массивными кроссовками белого цвета.

Поклонники обратили внимание на яркий образ артиста и высмеяли его штаны в многочисленных постах в Twitter. «Мне кажется, что Бибер позаимствовал брюки у Росса из сериала "Друзья"», — пошутил один юзер. «Мы никогда не узнаем, Бибер это или Росс», — высказался другой пользователь сети. «Назад в 2000-е? Смешно», — написал также третий фанат.

Известно, что Джастин Бибер был номинирован в номинации «Альбом года», однако награду получил американский певец Джон Батист. За победу в данной категории также боролись дуэт Тони Беннета и Леди Гаги, Доджа Кэт, Билли Айлиш и другие исполнители.

Церемония «Грэмми» впервые после пандемии коронавируса состоялась в обычном формате 4 марта. Награду в категории «Лучший новый исполнитель» получила американская певица Оливия Родриго, статус «Песня года» был присвоен композиции рэп-дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак).

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Майя Пономаренко
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