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Врач назвала альтернативу разогреву брокколи в микроволновке

Эндокринолог Павлова предложила есть брокколи сырыми ради здоровья

Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предложила альтернативу разогреву капусты брокколи в микроволновой печи. Об особенностях приготовления этого овоща она написала у себя в Telegram-канале.

По словам Павловой, в брокколи содержится сульфорафан. Это вещество она назвала обладающим противораковыми, противовирусными и антибактериальными свойствами. «Увы, при нагревании это вещество начинает разрушаться. Есть данные, что всего одна минута в микроволновке при мощности 800 ватт лишает брокколи сульфорафана», — говорит эндокринолог.

Павлова также отметила, что ради здоровья лучше есть брокколи сырыми. «Может звучать непривычно, но это всего лишь капуста. Заморозка тоже снижает уровень сульфорафана, но уж лучше есть такую капусту, чем никакую», — объяснила она.

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Также, отметила врач, брокколи можно припускать (недолго варить в небольшом количестве жидкости), бланшировать (обдавать кипятком или погружать в него на полминуты) или обрабатывать паром до пяти минут.

Перед готовкой или приемом в пищу, добавила Павлова, капусту следует выдержать на воздухе как минимум час, разломав на кусочки — при повреждении соцветий выделится сульфорафан.

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Александра Лисица
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