Псаки заявила о «неправильной стороне истории» Китая в связи с ситуацией в Буче

В ситуации вокруг Украины Китай находится на «неправильной стороне истории», заявила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила обеспокоенность позицией Китая по ситуации о якобы имевшей место трагедии в Буче, который призвал воздержаться от необоснованных обвинений. В связи с этим она отметила, что в ситуации вокруг Украины Пекин находится на «неправильной стороне истории», сообщает ТАСС.

«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», — заявила официальный представитель Белого дома.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии реакции Запада на доказательства о фейках про Бучу. Он подчеркнул, что западные страны не заинтересованы в каких-либо фактах.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.