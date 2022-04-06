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Псаки заявила о «неправильной стороне истории» Китая в связи с ситуацией в Буче

В ситуации вокруг Украины Китай находится на «неправильной стороне истории», заявила Псаки
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила обеспокоенность позицией Китая по ситуации о якобы имевшей место трагедии в Буче, который призвал воздержаться от необоснованных обвинений. В связи с этим она отметила, что в ситуации вокруг Украины Пекин находится на «неправильной стороне истории», сообщает ТАСС.

«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», — заявила официальный представитель Белого дома.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии реакции Запада на доказательства о фейках про Бучу. Он подчеркнул, что западные страны не заинтересованы в каких-либо фактах.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

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Марина Совина
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