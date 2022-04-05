Россия заявила об отсутствии реакции на доказательства о фейках про Бучу

Постпред при ООН Небензя заявил об отсутствии реакции на доказательства о фейках про Бучу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии реакции Запада на доказательства о фейках про Бучу. Об этом он заявил в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

«Никакой [реакции]. [Факты их] не интересуют», — сказал постпред РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на цель распространения фейков о трагедии в Буче, указав, что это делается для отвлечения внимания от того, что Киев решил отказаться от своих предложений в Стамбуле. «Украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия», — заявил он.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.