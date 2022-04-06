Девушка едва не погибла от удушья грудью и решилась на ее уменьшение

Англичанка едва не погибла от удушья грудью во сне и решилась на ее уменьшение

Жительница Англии рассказала о трудностях жизни с большой грудью, из-за которых она решилась на ее уменьшение. Соответствующая история появилась на The Sun.

26-летняя Ропа Чиньока призналась, что ее грудь увеличилась до четвертого размера уже в 13 лет. По словам девушки, ей было трудно играть в хоккей и нетбол со сверстниками из-за слишком большого бюста. Помимо этого, англичанке приходилось носить два бюстгальтера, лямки которых сильно пережимали ее кожу. К 17 годам грудь Чиньоки достигла седьмого размера. Она отметила, что в тот период начала замечать излишнее мужское внимание к собственному бюсту. В связи с этим героиня материала приняла решение носить только мешковатую одежду из-за страха быть изнасилованной.

Более того, большая грудь спровоцировала у девушки возникновение апноэ — прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. По словам Чиньоки, из-за этого недуга она однажды едва не погибла от удушья. «Я постоянно храпела. Бывали случаи, когда меня посреди ночи будили друзья или родственники, потому что беспокоились, что я перестала дышать», — поделилась она.

По словам Чиньоки, когда она училась в университете, ее грудь достигла десятого размера. Девушка призналась, что начала страдать от сильных болей в спине. Она обратилась к врачу, который объяснил, что ее бюст давит на грудные мышцы и ребра, что вызывает боли и проблемы с дыханием. По этой причине доктор порекомендовал героине материала сделать операцию по уменьшению груди.

«Мой отец узнал о моей проблеме и предложил заплатить 3500 фунтов стерлингов (388,8 тысячи рублей) за операцию. Мне так повезло, что он меня поддержал. Проснувшись после процедуры, я испытывала боль, но была вне себя от радости, узнав, что мой бюст уменьшили до третьего размера. Теперь моя грудь не достигает пупка! Апноэ и другие проблемы исчезли, и я выгляжу стройнее. Наконец-то я нахожусь в теле, которое мне нравится», — уточнила собеседница издания.

В ноябре 2021 года девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью. Пользовательница сети Энни Линн (Annie Lynn) опубликовала видео и рассказала о неприятных ситуациях, которые происходят с ней во время шопинга. По словам девушки, которая носит бюстгальтер размера 32DD, часто консультанты в магазинах не верят, что у нее настолько большая грудь.