Девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью

Блогерша с большой грудью рассказала о неприятных ситуациях, происходящих с ней на шопинге

Блогерша пожаловалась на трудности жизни с чересчур большим бюстом и прославилась в соцсетях. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Энни Линн (Annie Lynn) опубликовала видео и рассказала о неприятных ситуациях, которые происходят с ней во время шопинга. По словам девушки, которая носит бюстгальтер размера 32DD, часто консультанты в магазинах не верят, что у нее настолько большая грудь.

«Каждый раз продавцы говорят, что моя грудь не может быть такой большой, и приносят мне маленькое белье, из которого мой бюст буквально выпадает. Меня это ужасно раздражает, почему нельзя сразу послушать мои просьбы?» — высказалась она в посте, который стал вирусным и набрал более 19 тысяч просмотров.

Зрители поддержали Линн в многочисленных комментариях под публикацией. «Это очень непрофессионально с их стороны!», «По этой причине 80 процентов женщин носят неправильный размер», «Как же я ненавижу таких продавцов», «Понимаю тебя на все 100», — высказывались они.

В декабре 2020 года продавщица Victoria's Secret раскрыла секрет правильного выбора размера белья. Британка Дэлин (Daelyn) объяснила, что покупательницам необходимо не только правильно сделать замеры, но и знать форму своего бюста. По ее словам, одной и той же женщине для каждого типа бюстгальтера требуется подбирать разные размеры.