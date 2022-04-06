У забора российского посольства в Бухаресте загорелся автомобиль

Digi 24: автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся

Автомобиль врезался в забор российского посольства в Румынии, после аварии машина загорелась, водитель погиб, сообщил 6 апреля телеканал Digi 24.

«Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — сообщили местные СМИ.

Пожарные оперативно потушили возгорание, опасности для здания российского посольства нет. В автомобиле находился только водитель, другие обстоятельства инцидента должны установить криминалисты.

Ранее в Бельгии в деревне Стрепи-Бракньи автомобиль врезался в толпу, в результате шесть человек погибли, более 20 пострадали. Все произошло во время проходившего в деревне карнавала. Сообщается, что правоохранителям удалось задержать находившихся в машине.