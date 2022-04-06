Чимаев назвал вдохновившего его заниматься MMA бойца

Боец UFC Хамзат Чимаев признался, что его вдохновил Конор Макгрегор

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев назвал того, который вдохновил его начать заниматься единоборствами. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

Чимаев вспомнил, что оказался под впечатлением от победы ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алду. Чеченец заявил, что выступление Макгрегора заставило его задуматься над своими шансами в клетке.

Ранее сообщалось, что Чимаев назвал условие завершения карьеры. Боец признался, что дал обещание матери уйти из спорта, когда он станет настоящим чемпионом.

Чимаев проведет поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в ночь на 10 апреля. Швед чеченского происхождения в последний раз дрался в октябре 2021-го. Тогда он вынудил сдаться китайского спортсмена Ли Цзинляна.

Чимаев одержал четыре победы в UFC. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом в истории организации. Всего в активе чеченца десять побед в десяти поединках.

В декабре 2015-го Макгрегор нокаутировал Алду за 13 секунд. Тогда ирландец объединил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

