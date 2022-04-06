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Кремль прокомментировал информацию о смерти Жириновского

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не располагает информацией о смерти Жириновского

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не располагает информацией о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Такой комментарий он дал ТАСС.

«Нет, я не знаю. Может быть, что-то произошло, пока идет конференц-кол», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О смерти председателя ЛДПР Владимира Жириновского в среду, 6 апреля, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он назвал лидера партии ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

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В понедельник, 4 апреля, медики якобы вызвали близких лидера ЛДПР и предложили попрощаться. По их словам, аппарат уже не мог справиться с задачей, и Жириновский мог скончаться в любую минуту.

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Юлия Ямпольская
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