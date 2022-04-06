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В Чехии в очередной раз признали голодомор геноцидом украинцев

Парламент Чехии признал голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Палата депутатов парламента Чехии в очередной раз признала голод в Украинской ССР 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает портал České noviny.

Отмечается, что чешские парламентарии приняли резолюцию, в которой выступили с осуждением тех событий, массовых репрессий и нарушений прав и свобод человека, и выразили соболезнования родным и близким погибших украинцев. Кроме того, депутаты указали на то, что голодомор был «цинично и жестоко спланирован» и целенаправленно спровоцирован «преступным сталинским режимом».

Спикер палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова также добавила, что «об истинной преступной природе голода начала 1930-х годов» чешские парламентарии решили напомнить ввиду продолжающейся на Украине российской спецоперации.

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Палата депутатов парламента Чехии признает голод в Украинской ССР геноцидом украинцев не впервые. В декабре 2007 года чешские законотворцы уже принимали аналогичное постановление, в котором обвинили сталинский режим в попытке сломать сопротивление украинского народа против насильственной коллективизации и уничтожить его национальное достоинство.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, голод в 1930-х годах в СССР стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

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Алевтина Запольская
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