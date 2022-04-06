Мужчина гулял по пляжу и нашел останки съеденного акулой-людоедом человека

Daily Star: в ЮАР акула-людоед откусила мужчине руку

Житель южноафриканского города Дурбан, провинция Квазулу-Натал, пошел гулять по пляжу и нашел останки жертвы нападения акулы-людоеда. Об этом сообщает Daily Star.

Представитель службы скорой помощи Шон Хербст заявил: «По имеющейся информации, во время прогулки по пляжу мужчина наткнулся на разлагающееся тело взрослого человека, который лежал лицом вниз среди вынесенных волнами обломков».

Предположительно мужчина погиб в результате нападения большой белой акулы, также известной как акула-людоед. На теле остались следы зубов хищной рыбы, которая откусила правую руку мужчины и съела часть грудной клетки. Точную причину смерти установит экспертиза.

Позже один из посетителей пляжа сообщил, что видел в воде останки еще одного погибшего пловца, однако тело унесло течением прежде, чем до него успели добраться спасатели.

Ранее сообщалось, что серфер погиб в результате нападения акулы на глазах у посетителей пляжа Эммералд-Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Другие серферы и отдыхающие на пляже вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно спасти мужчину, проведя ему сердечно-легочную реанимацию, но тщетно.

