Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина гулял по пляжу и нашел останки съеденного акулой-людоедом человека

Daily Star: в ЮАР акула-людоед откусила мужчине руку

Фото: Paul Hanna / Reuters

Житель южноафриканского города Дурбан, провинция Квазулу-Натал, пошел гулять по пляжу и нашел останки жертвы нападения акулы-людоеда. Об этом сообщает Daily Star.

Представитель службы скорой помощи Шон Хербст заявил: «По имеющейся информации, во время прогулки по пляжу мужчина наткнулся на разлагающееся тело взрослого человека, который лежал лицом вниз среди вынесенных волнами обломков».

Материалы по теме:
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля

Предположительно мужчина погиб в результате нападения большой белой акулы, также известной как акула-людоед. На теле остались следы зубов хищной рыбы, которая откусила правую руку мужчины и съела часть грудной клетки. Точную причину смерти установит экспертиза.

Позже один из посетителей пляжа сообщил, что видел в воде останки еще одного погибшего пловца, однако тело унесло течением прежде, чем до него успели добраться спасатели.

Ранее сообщалось, что серфер погиб в результате нападения акулы на глазах у посетителей пляжа Эммералд-Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Другие серферы и отдыхающие на пляже вызвали скорую помощь и попытались самостоятельно спасти мужчину, проведя ему сердечно-легочную реанимацию, но тщетно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против семей Путина и Лаврова
Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину
Песков призвал Украину согласиться со статусом Крыма и Донбасса
Apple резко сократила производство AirPods
Звезда «Бриджертонов» рассказала о дискриминации из-за цвета кожи
Пульмонолог перечислил истинные причины появления одышки
Жена объяснила мужу причину влюбленности в него и удивила его
На Украине назвали хайпом предложение о переговорах в Венгрии
Названы финансовые последствия для российского футбола из-за санкций
Доктор Мясников отреагировал на новость о смерти Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.