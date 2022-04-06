Психолог дал советы по ведению бюджета в паре

Психолог Левандовски считает, что совместное ведение бюджета хорошо влияет на отношения

Психолог Гэри В. Левандовски рассказал о способе правильно вести совместный бюджет в паре. В интервью для Psychology Today кандидат наук дал советы по правильной организации финансов и научил, как с помощью совместного бюджета укрепить отношения.

Он считает, что существуют две распространенные модели ведения бюджета между партнерами: совместно и порознь. Как отмечает Левандовски, раздельное хранение финансов — наиболее безопасный вариант, особенно, если пара находится на грани расставания.

Тем не менее, психолог подчеркивает, что совместное ведение бюджета хорошо сказывается на отношениях. В таком случае два человека отказываются от личных целей в пользу общих интересов, что положительно влияет на доверие между партнерами.

Левандовски заключил, что пары, имеющие совместные сбережения, более счастливы и реже расстаются.

Ранее психолог перечислил причины, мешающие выйти из нездоровых отношений. Он объяснил, как неуверенность и привязанность препятствуют расставанию, которое только пошло бы партнерам на пользу.