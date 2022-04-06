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Европе предрекли дезинтеграцию в случае продолжения конфликта России и Украины

Китайский эксперт Ивэй заявил, что Европа постепенно разваливается из-за монополии США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй предрек усиление дезинтеграционных процессов в европейских странах и понижение их статуса на международной арене в случае, если конфликт между Россией и Украиной продолжится, сообщает газета Global Times.

«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран. Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции», — заявил эксперт.

Он назвал нынешнюю ситуацию на Украине «западней, которую подготовили США для Европы», нацеленную на увеличение доходов американского ВПК за счет попыток НАТО расшириться на восток. С одной стороны у Европы появляются проблемы с безопасностью, а с другой Россия, втянутая в этот конфликт, теряет силы и ресурсы, отметил Ивэй. По его мнению, европейцы должны заняться собственной безопасностью сами и выйти из под контроля США.

Ранее бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой Вашингтона со времен Второй мировой войны. Он отметил, что власти страны ничему не учатся и ничего не помнят.

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Марина Совина
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