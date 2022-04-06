Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог раскрыла пять признаков женской измены

Психолог Миллер рассказал, что изменяющая женщина выдаст себя настроением

Фото: Andrey Zvyagintsev / Reuters

Психолог и сексолог Александра Миллер раскрыла пять признаков женской измены. Об этом она рассказала в беседе с изданием Life.

По словам эксперта, изменяющая женщина преображается внешне: становится ухоженной, особенно опрятной. Также она может выдать себя настроением: чаще улыбается, шутит и пребывает в хорошем настроении, хотя раньше грустила или вела себя отстраненно.

Третий признак измены, по мнению Миллер, — неожиданные и часто дорогие подарки. Психолог пояснила, что изменница будет оправдывать их появление бонусами на работе или сюрпризами от родителей.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября

Четвертое, на что следует обратить внимание, как считает сексолог, это перемена женщины в отношении к себе. Например, если она после пяти или десяти лет брака вдруг меняет растянутую домашнюю футболку на шелковый костюм, пересматривает гардероб, делает стрижку или контурную пластику, это тревожный сигнал.

Наконец, пятый признак, по мнению психолога, — неожиданно участившиеся отлучки из дома. Миллер объясняет, что изменяющий человек начинает оправдывать свое отсутствие шопингом, командировками или задержками на работе.

Ранее врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук назвал способы спасти брак от разрушения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
США «дали России выбор» между дефолтом и истощением
Новая Зеландия ужесточит импорт товаров из России
Странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту
Психолог раскрыла пять признаков женской измены
В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE
Россиян предупредили о новом последствии COVID-19
Intel приостановила деятельность в России
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали переносы игры
В России задумали выплачивать алименты мужчинам
Названа главная ошибка при хранении мяса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.