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Девушка осветлила волосы в салоне красоты и обрела окрас леопарда

Девушка попросила парикмахера придать ее волосам пепельный оттенок и обрела окрас леопарда

Кадр: @morganjade99 / TikTok

Клиентка парикмахерской Морган Джейд из США попросила мастера придать ее волосам оттенок платинового блонда и обрела окрас леопарда. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Пользовательница с никнеймом morganjade99 рассказала, что записалась на окрашивание в салон красоты с целью осветлить темные волосы и стать пепельной блондинкой. Она показала мастеру фотографии желаемого результата, чтобы тот повторил его на ее волосах. Однако специалистка заявила, что добиться такого оттенка не получится, и посоветовала клиентке сделать окрашивание в технике балаяж.

После процедуры парикмахер сообщила, что на голове Джейд остались несколько участков, работу с которыми она продолжит через неделю, поскольку волосам необходимо время на восстановление. Посмотрев в зеркало, героиня материала увидела, что у корней ее волосы сохранили естественный цвет. В то же время окрашивание получилось неравномерным, а на некоторых прядях выступили темные полосы. «Мне мгновенно стало плохо, на моих волосах появились пятна — буквально леопардовый принт», — поделилась она впечатлением.

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Пользователи сети поддержали Джейд в комментариях под публикацией. «Я бы не заплатила ни цента за эту услугу!», «Я — стилист. и не знаю, как профессионал может позволить кому-то уйти в таком виде», «Нужно отобрать у этого салона лицензию», — негодовали они.

Ранее в апреле девушка сделала стрижку в салоне красоты и осталась с внешностью персонажа мультфильма. Мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой. При этом девушка не смогла сдержать смеха, глядя на свою новую внешность, которую в подписи к видео сравнила с внешностью персонажа мультфильма «Шрек» Лорда Фаркуада.

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Татьяна Карпова
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