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Ikea решила достичь своих целей благодаря испанскому солнцу

Ikea инвестировала 340 миллионов евро в проекты солнечной энергии в Германии и Испании

Фото: Thomas Dressler / Globallookpress.com

Компания Ikea инвестировала в проекты солнечной энергии в Германии и Испании для достижения климатических целей, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Инвестиционное подразделение Ingka Investments, принадлежащее Ikea, вложилось в девять проектов парков солнечных батарей. Они помогут компании достичь углеродной нейтральности: Ikea хочет прийти к чистому нулю к 2050 году.

В заявление компании говорится, что производство солнечной энергии будет достаточным для функционирования всех магазинов и складов IKEA в двух странах. Общая стоимость проектов составляет 340 миллионов евро (373 миллиона долларов). Ожидается, что строительство начнется в конце текущего года.

Ранее Ikea оказалась в числе 24 крупных компаний, которые искажают свои отчеты о борьбе с изменением климата. В список также вошли Google, Amazon, Apple и Nestle.

Платон Щукин
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