Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке

Солист Московского театра оперетты Павел Иванов признан лучшим актером в Нью-Йорке

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда «Московской оперетты», артист Павел Иванов выиграл награду в номинации «Лучший актер художественного фильма» в рамках фестиваля International World Film Award, который недавно состоялся в Нью-Йорке. Об этом пишет «Газета.ru».

Приз Иванов получил, сыграв одну из ведущих ролей в художественной картине «Гранд канкан» режиссера Михаила Косырева-Нестерова. Фильм был снят в жанре музыкальной драмы, в нем рассказывалось о жизни артистов Московского театра оперетты.

Сама картина уже установила несколько рекордов: проект Михаила Костырева-Нестерова был представлен на 82 фестивалях, а также удостоен 62 наград, в том числе и как за «Лучший фильм» и «Лучший мюзикл».

Одну из главных ролей исполнил Федор Иванов, являющийся ведущим солистом «Московской оперетты». Артист задействован в таких спектаклях, как «Цыганский барон», «Собака на сене», «Королева чардаша», «Мистер Икс» и многих других.

Ранее Владимир Путин разрешил полное госфинансирование производства и проката отечественных художественных и документальных дебютных фильмов начинающих режиссеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров
В ЛНР назвали число украинских военных в Северодонецке и Лисичанске
Стоимость аренды жилья в Москве стала ниже платежей по ипотеке
Солиста «Московской оперетты» признали лучшим актером в Нью-Йорке
Москвичи бросились скупать квартиры в новостройках
Собчак сообщила об угрозах в свой адрес
Названа дата запуска первых рейсов из Сочи в Каир
В администрации Евпатории прошли обыски
Политолог допустил объединение ЛДПР с другой партией после смерти Жириновского
Финляндия решила окончательно прекратить прием поездов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.