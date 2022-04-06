Россиянин жестоко избил беременную невесту перед свадьбой

Житель Новосибирска жестоко избил беременную невесту за неделю до свадьбы

Жительницу Новосибирска госпитализировали после того, как ее жестоко избил жених — инцидент произошел менее чем за неделю до запланированной свадьбы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала изданию пострадавшая, бывший жених и раньше поднимал на нее руку — вскоре после знакомства он из ревности до синяков избил ее на глазах у дочери. А еще до встречи с пострадавшей россиянин до смерти избил человека, за что суд приговорил его к лишению свободы.

Инцидент, после которого женщина была госпитализирована, произошел в субботу, 2 апреля, когда к паре пришли гости. Мужчина вновь приревновал невесту и принялся избивать, уже беременную.

«Друзья в это время были на улице. Он этим и воспользовался, от пощечины перешел к кулакам. Я три раза теряла сознание от боли: такого зверства не видела даже в кошмарах», — вспоминает россиянка.

От избиения пострадавшую спасли коллеги. В больнице у россиянки диагностировали тройной перелом челюсти, кроме того, у нее случился выкидыш. Женщина намерена подать заявление в полицию, чтобы довести дело до суда. Она надеется, что ее бывшего жениха вновь отправят в колонию. «Таким людям в обществе не место», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в селе Приютном в Калмыкии семеро мужчин похитили девушку и избили ее родных. Это произошло после отказа россиянки сыграть свадьбу с 15-летним сыном одного из нападавших.