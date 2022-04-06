Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров процитировал песню Metallica и назвал ее актуальной для России

Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал песню американской метал-группы Metallica

Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал песню американской метал-группы Metallica «Don't Tread on Me» (англ. «Не наступи на меня») в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, данная композиция используется в качестве неофициального партийного гимна Республиканской партией США. При этом он назвал песню актуальной и для России в настоящее время. «Так что всем шайтанам рекомендую 100 раз подумать, прежде чем наступать на нас!» — заключил он.

Ранее глава Чечни сообщил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американская газета подтвердила подлинность видео расправы над солдатами ВС РФ
Кадыров процитировал песню Metallica и назвал ее актуальной для России
Белый дом захотел лишить Россию любых доходов от экспорта нефти и газа
Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении
Захарова ответила на слова премьера Италии об идее заморозить активы ЦБ России
Скрывавшегося 12 лет убийцу помогла найти система распознавания лиц в метро
Псаки объяснила санкции США против родственников российских чиновников
Псаки рассказала о неизменной позиции США по вопросу отправки войск на Украину
Псаки не смогла подтвердить подлинность видео расправы над российскими военными
В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.