Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал песню американской метал-группы Metallica

Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал песню американской метал-группы Metallica «Don't Tread on Me» (англ. «Не наступи на меня») в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, данная композиция используется в качестве неофициального партийного гимна Республиканской партией США. При этом он назвал песню актуальной и для России в настоящее время. «Так что всем шайтанам рекомендую 100 раз подумать, прежде чем наступать на нас!» — заключил он.

Ранее глава Чечни сообщил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит успешно. По его словам, Вооруженные силы России уничтожили значительную часть украинской военной техники и артиллерийских орудий, а также живую силу противника.