У полиции появилась версия о судьбе похищенных кассиршей из Ачинска миллионов

МВД возбудило второе дело против кассирши из Ачинска, похитившей из банка 23 млн рублей

Следователи МВД возбудили второе уголовное дело в отношении кассирши Анны Григорьевой из Ачинска, обвиняемой в хищении из банка 23 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Женщину и ее мужа Дениса подозревают в отмывании украденных средств, помимо присвоения денег банка. Издание отмечает, что у полиции появились данные о судьбе пропавших миллионов. После задержания у супругов в гараже правоохранители нашли лишь два миллиона рублей. Что произошло с остальной частью, было неизвестно. Детали версии следствия о том, куда был потрачен фигурантами дела 21 миллион рублей, не разглашаются.

6 апреля Ачинский городской суд продлил срок ареста кассирше и ее мужу до 6 июня, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

В декабре 2021 года МВД показало видео обыска в тайнике у обвиняемой. На кадрах видно, как в гараже рядом с банкой с солеными огурцами полицейский пересчитывает обнаруженные пятитысячные купюры.

8 декабря в Ачинске начался поиск кассира местного банка Анны Григорьевой, скрывшейся с 23 миллионами рублей. В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно такой же суммы в евро. 14 декабря женщина сдалась полиции после уговоров матери. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.