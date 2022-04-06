Лавров заявил о нежелании России «играть в кошки-мышки» с Украиной

Лавров заявил, что Россия не хочет «играть в дипломатические кошки-мышки» с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва насторожена требованием Украины о проведении референдума в стране лишь после того, как с Россией будет заключен договор и она выведет свои войска, сообщает ТАСС. По его словам, у Москвы нет желания заново начинать переговорный процесс с Киевом.

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что существует огромная вероятность того, что результат данного референдума окажется отрицательным, после чего российские дипломаты будут вынуждены вновь заново начинать переговорный процесс. «В такие кошки-мышки мы играть не хотим», — заключил Лавров.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал об отсутствии реакции Запада на доказательства о фейках про Бучу. По его мнению, западные страны совершенно не заинтересованы в фактах.