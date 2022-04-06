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Экономика

Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился ниже 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал до 80 рублей, курс евро — до 86 рублей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что к 18:33 мск курс доллара упал на четыре процента, составив 79,98 рубля. Отмечается, что в 18:26 курс опускался до 80 рублей.

При этом курс евро впервые с 18 февраля снизился до 86 рублей.

Ранее председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал условия замещения рубля криптовалютами.

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Варвара Кошечкина
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