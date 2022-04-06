Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы условия замещения рубля криптовалютами

Аналитик Достов усомнился в замещении рубля криптовалютами
Виктор Достов

Виктор Достов. Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Шансы, что криптовалюта при массовом использовании заменит российский рубль, пока теоретические: в России не сложились соответствующие условия. Обстоятельства, при которых это в теории может произойти, в разговоре с «Лентой.ру» назвал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По мнению аналитика, россиянам будет трудно массово отказаться от привычного платежного инструмента.

«На практике мы видим, что объем криптовалюты, во-первых, гораздо меньше объема денежной массы, во-вторых, криптовалюта используется для весьма ограниченного набора операций. Это достаточно сложный и неудобный инструмент платежа. В-третьих, мне довольно сложно представить, что криптовалюта будет использоваться в бытовых нуждах, когда люди будут конвертировать рубли в криптовалюту, чтобы потом заплатить в булочной, за книжку или перевести деньги уборщице», — объяснил он.

Этот риск надо мониторить, но я считаю его весьма слабым и весьма отдаленным

Виктор Достовпредседатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
Материалы по теме:
Названо условие для подорожания биткоина до 5 миллионов долларов
Названо условие для подорожания биткоина до 5 миллионов долларов
1 апреля
Майнеров предложили обязать использовать российское оборудование
Майнеров предложили обязать использовать российское оборудование
00:00

В России не сложились обстоятельства для перехода с рублей на криптовалюту, подчеркнул Виктор Достов.

«Должна возникнуть ситуация, когда государство полностью теряет контроль над своей валютой и от отчаяния хватается за любую возможность. В некоторых странах третьего мира после коллапса местную валюту заменили на доллары, а в некоторых — на криптовалюту. Это история примерно из одной и той же обоймы» — отметил аналитик.

Как рассказала заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы. Она будет подчиняться правилам, которые действуют для финансовых организаций в стране. Виктор Достов уверен, что тема легализации криптовалют неоднозначна.

«На тему легализации криптовалюты в России, как и в любой другой стране, есть две крайние точки зрения. Первая — что это очень вредный инструмент. Вторая — что это очень полезный инвестиционный инструмент, полезный инструмент с точки зрения повышения ВВП, если рассматривать майнинг. Мне кажется, истина посередине. Должна быть мягкая политика, необходимо отслеживать ситуацию, принимать решения на основе ее. Возможно, это должно быть не разовое решение», — заключил он.

Заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева предположила, что массовое использование криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль. По ее мнению, из-за роста мошенничества в сфере цифровых валют россияне могут лишится значительной части сбережений.

В январе Центробанк выступил за полный запрет майнинга и сделок с криптовалютами. Министерство финансов, в свою очередь, представило правительству концепцию регулирования цифровых валют. Согласно ей, необходимо проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Правительство поддержало идею.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Путин принял предложение премьера Венгрии о проведении мирных переговоров
Германия столкнулась с «новой бедностью»
Выдача кредитов наличными в России упала почти на 90 процентов
Премьер Венгрии назвал цель мирных переговоров с Путиным
Начальник ГИБДД освобождал нарушителей от наказания и попал под следствие
Российский косметолог раскрыла способы избежать морщин в молодом возрасте
Физиотерапевт дала советы по сохранению здоровья спины при работе дома на диване
США пообещали поставить Украине по десять ПТРК на каждый российский танк
На американской подводной лодке разгерметизировался отсек
Франция заявила о готовности провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.