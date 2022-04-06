Названы условия замещения рубля криптовалютами

Аналитик Достов усомнился в замещении рубля криптовалютами

Шансы, что криптовалюта при массовом использовании заменит российский рубль, пока теоретические: в России не сложились соответствующие условия. Обстоятельства, при которых это в теории может произойти, в разговоре с «Лентой.ру» назвал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По мнению аналитика, россиянам будет трудно массово отказаться от привычного платежного инструмента.

«На практике мы видим, что объем криптовалюты, во-первых, гораздо меньше объема денежной массы, во-вторых, криптовалюта используется для весьма ограниченного набора операций. Это достаточно сложный и неудобный инструмент платежа. В-третьих, мне довольно сложно представить, что криптовалюта будет использоваться в бытовых нуждах, когда люди будут конвертировать рубли в криптовалюту, чтобы потом заплатить в булочной, за книжку или перевести деньги уборщице», — объяснил он.

Этот риск надо мониторить, но я считаю его весьма слабым и весьма отдаленным Виктор Достов председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

В России не сложились обстоятельства для перехода с рублей на криптовалюту, подчеркнул Виктор Достов.

«Должна возникнуть ситуация, когда государство полностью теряет контроль над своей валютой и от отчаяния хватается за любую возможность. В некоторых странах третьего мира после коллапса местную валюту заменили на доллары, а в некоторых — на криптовалюту. Это история примерно из одной и той же обоймы» — отметил аналитик.

Как рассказала заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы. Она будет подчиняться правилам, которые действуют для финансовых организаций в стране. Виктор Достов уверен, что тема легализации криптовалют неоднозначна.

«На тему легализации криптовалюты в России, как и в любой другой стране, есть две крайние точки зрения. Первая — что это очень вредный инструмент. Вторая — что это очень полезный инвестиционный инструмент, полезный инструмент с точки зрения повышения ВВП, если рассматривать майнинг. Мне кажется, истина посередине. Должна быть мягкая политика, необходимо отслеживать ситуацию, принимать решения на основе ее. Возможно, это должно быть не разовое решение», — заключил он.

Заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева предположила, что массовое использование криптовалют неизбежно приведет к ее использованию в качестве средства платежа и может заместить рубль. По ее мнению, из-за роста мошенничества в сфере цифровых валют россияне могут лишится значительной части сбережений.

В январе Центробанк выступил за полный запрет майнинга и сделок с криптовалютами. Министерство финансов, в свою очередь, представило правительству концепцию регулирования цифровых валют. Согласно ей, необходимо проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Правительство поддержало идею.

