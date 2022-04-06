Майнеров предложили обязать использовать российское оборудование

Минпромторг призвал власти обязать майнеров использовать российское оборудование

Минпромторг предложил на законодательном уровне обязать российских майнеров использовать в приоритетном порядке отечественное оборудование, заявил глава министерства Денис Мантуров. Его слова передает «Прайм».

«Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства ("добычи") на территории РФ криптовалютных активов», — цитирует министра издание.

Мантуров добавил, что в рамках поручения правительства министерство участвует в подготовке предложений по регулированию выпуска криптовалют дорожную карту, подписанную в январе вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Глава Минпромторга сделал такое заявление, отвечая на пакет предложений по регулированию крипторынка депутата Антона Горелкина.

Горелкин составил перечень инициатив по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся. Мантуров заявил, что министерство в целом считает предложения «актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними». По словам министра, на данный момент они обсуждаются Центробанком с Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой.

Кроме того, по словам Мантурова, Минпромторг и Минстрой совместно с другими органами власти и представителями индустрии подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга — «регуляторной песочницы» для добычи цифровых валют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.

Тем не менее российский Центробанк по-прежнему придерживается скептической точки зрения на криптовалюты. В своем ответе на предложения Антона Горелкина первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева назвала цифровые валюты высокоспекулятивным инструментом, который фактически является финансовой пирамидой. Кроме того, по ее мнению, в случае легализации криптовалюты могут заместить рубль, что приведет к расширению теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.