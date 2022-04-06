Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Майнеров предложили обязать использовать российское оборудование

Минпромторг призвал власти обязать майнеров использовать российское оборудование

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минпромторг предложил на законодательном уровне обязать российских майнеров использовать в приоритетном порядке отечественное оборудование, заявил глава министерства Денис Мантуров. Его слова передает «Прайм».

«Для нивелирования рисков информационной безопасности предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, при их наличии и доступности на рынке, для промышленного производства ("добычи") на территории РФ криптовалютных активов», — цитирует министра издание.

Мантуров добавил, что в рамках поручения правительства министерство участвует в подготовке предложений по регулированию выпуска криптовалют дорожную карту, подписанную в январе вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Глава Минпромторга сделал такое заявление, отвечая на пакет предложений по регулированию крипторынка депутата Антона Горелкина.

Горелкин составил перечень инициатив по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся. Мантуров заявил, что министерство в целом считает предложения «актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними». По словам министра, на данный момент они обсуждаются Центробанком с Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта
Падение ради роста. Люди годами зарабатывали миллионы на криптовалюте. Почему теперь она перестанет расти?
Падение ради роста.Люди годами зарабатывали миллионы на криптовалюте. Почему теперь она перестанет расти?
28 февраля

Кроме того, по словам Мантурова, Минпромторг и Минстрой совместно с другими органами власти и представителями индустрии подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга — «регуляторной песочницы» для добычи цифровых валют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.

Тем не менее российский Центробанк по-прежнему придерживается скептической точки зрения на криптовалюты. В своем ответе на предложения Антона Горелкина первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева назвала цифровые валюты высокоспекулятивным инструментом, который фактически является финансовой пирамидой. Кроме того, по ее мнению, в случае легализации криптовалюты могут заместить рубль, что приведет к расширению теневой экономики и сокращению налоговых поступлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условие для окончания спецоперации на Украине
Власти Греции вышлют 12 российских дипломатов
Канада ввела санкции против российcких миллиардеров
Умер писатель Александр Бахвалов
Стриптизерша позволила мастеру набить тату на его выбор и пожалела об этом
В МИД России заявили о попытках Европы нанести вред самой себе
Объяснена невозможность выхода России из ООН
Назван лайфхак по очистке до блеска раковины из нержавейки
По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов
Замглавы МВД сообщил об изъятии у хакеров REvil сотен миллионов рублей и валюты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.