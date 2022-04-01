Названо условие для подорожания биткоина до 5 миллионов долларов

Аналитики допустили подорожание биткоина до $5 млн после признания его резервной валютой

Биткоин может в будущем подорожать до 5 миллионов долларов, если его признают мировой резервной валютой. Такое условие назвали аналитики VanEck.

Эксперты допустили, что цена биткоина может вырасти до диапазона от 1,3 до 4,8 миллиона долларов. Они также считают, что криптовалюта может стать полноценной альтернативой золоту, которое имеет потенциал роста до 31 тысяч долларов за унцию. Сейчас цена биткоина составляет 46,6 тысячи долларов.

Другое предсказание недавно сделал соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун. Он считает, что цена биткоина в ближайшие годы будет находиться в состоянии застоя, оживление на рынке и рост цен произойдет не раньше конца 2024-го или начала 2025 года.

Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом. В ходе этого процесса награда майнеров за добычу блоков уменьшается, то есть скорость генерации токенов замедляется, а майнеры получают вдвое меньше криптовалюты. Халвинг происходит примерно раз в четыре года. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, а в 2021-м биткоин превысил исторический максимум выше 68 тысяч долларов.

Другие аналитики ждут наступления криптозимы. По их мнению, на рынке могут повториться ситуации 2017 и 2018 годов, когда биткоин резко падал на 80 процентов по сравнению с историческими максимумами.