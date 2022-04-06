Умерла детская писательница Гайда Лагздынь

Российская детская писательница Гайда Лагздынь умерла на 92-м году жизни

Умерла российская детская писательница и поэтесса Гайда Лагздынь. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на сообщение правительства Тверской области.

«Гайда Рейнгольдовна обладала выдающимся даром художественного слова, умением увлекать детские сердца, открывать для юных читателей добрый и радостный мир своих книг», — говорится в некрологе. Лагздынь скончалась в Твери на 92-м году жизни. Отмечается, что тираж последней книги автора выйдет уже без нее.

Гайда Лагздынь родилась 1 августа 1930 года в Ленинграде. За свою творческую карьеру она написала более 120 книг. Ее первые стихотворения были опубликованы в 1966 году. В 1975 году вышла полноценная книга поэтессы.

Работы Лагздынь переведены на несколько языков. Такие произведения, как «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеенчатом переплете» и другие, включены в учебные программы в тверских детских садах и школах. Лагздынь была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премии имени Салтыкова-Щедрина и других премий.