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Появилось видео оказавшегося в одиночестве Байдена на мероприятии в Белом доме

Бывший президент США Обама оставил в одиночестве Байдена на мероприятии в Белом доме

На мероприятии в Белом доме бывший президент США Барак Обама оказался популярнее действующего американского лидера Джо Байдена. В сети появилось видео, на котором Байден остался в одиночестве, без внимания журналистов. Об этом сообщают РИА Новости.

Обама, как автор закона о реформе здравоохранения Obamacare, участвовал в мероприятии в Белом доме. Его главной темой стало снижение медицинских расходов граждан США. После подписания новой инициативы, Байден хотел спуститься со сцены и пообщаться с присутствующими, но большинство предпочло общение с Обамой, тем самым они оставили действующего президента США в одиночестве.

На видео видно, как он оглядывается по сторонам и разводит руками из-за отсутствия внимания к его персоне, в то время как представители политического истеблишмента и журналисты что-то обсуждают с Обамой.

Ранее бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны, которую допустил президент страны Джо Байден на Украине.

Дмитрий Сотак
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