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69-я параллель

Попытка объехать лося отняла у россиян полтора часа и попала на видео

Жители Заполярья полтора часа не могли объехать бежавшего впереди машины лося

В Заполярье попытка объехать выбежавшего на дорогу лося отняла у местных жителей полтора часа. Видео дорожного инцидента опубликовала пользователь Ирина Щеголева на личной странице «ВКонтакте».

На публикуемых сообществом кадрах видно, что молодой лось бежит перед машиной и не реагирует ни на крики, ни на автомобильные гудки. Даже когда водитель выходит на дорогу, чтобы испугать животное собакой, лось не покидает дороги.

Даже когда животное уставало, оно все равно оставалось на проезжей части и отдыхало стоя.

«Ехали за ним полтора часа вместо 10 минут. Бесстрашный и наглый. Не столько бежал, сколько стоял поперек дороги. От лая собаки чуть не оглохли», — сообщила подписчикам Ирина.

Зоологи предостерегают от попыток испугать лося и напоминают, что ударом копыта лось может снести дерево.

Ранее российский блогер-миллионник с ником Панда Саха показал видео, на кадрах которого запечатлена его неудачная попытка прокатиться на олене.

Валерий Розенберг
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