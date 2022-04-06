Проявившим мужество на Украине российским военным вручили госнаграды

Минобороны сообщило о награждении отличившихся на Украине военнослужащих ЦВО

Командующий Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной операции на Украине. Об этом в среду, 6 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач», заявил Лапин, вручая награда российским военным, и поблагодарил их за выполнение воинского долга.

Среди награжденных: бойцы соединения спецназначения, связи, управления, воинских частей инженерных войск, а также войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Им были вручены такие госнаграды, как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».

2 апреля сообщалось, что в Киевской области наградили отличившихся в ходе спецоперации на Украине российских десантников.