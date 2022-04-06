Британский журналист написал некролог НАТО

Журналист Global Times Блэклок объявил о «смерти» НАТО и написал некролог

Журналист Global Times Марк Блэклок объявил о «смерти» НАТО и написал некролог, в котором сообщается, что альянс умер после «многолетнего дряхления». Об этом говорится в опубликованном материале.

«Объявлено о смерти мужчины в возрасте 73 лет после многих лет дряхления и растущей немощи», — написал британский журналист, представив Североатлантический альянс в человеческом образе. Блэклок далее описал основные этапы становления НАТО, отметив, что «родители ребенка» — американец и европейка — назвали его Организация Североатлантического договора, что «намекало на их амбиции в отношении отпрыска, хотя сомнительно, достиг ли юноша когда-либо целей, поставленных родителями».

Журналист заявил, что альянс начинал свою жизнь очень оптимистично как «оборонительный союз», хотя в последующие годы становилось ясно, что война, о которой он постоянно твердил, была угрозой, которая едва ли произойдет на самом деле. Блэклок предположил, что это было разочарованием для «родителей», хотя они «продолжали потакать фантазиям своего избалованного ребенка».

«Кризис среднего возраста» начался с Афганистана, когда альянс решил взять на себя роль глобального полицейского. В конце концов, в дополнение к паранойе он начал страдать манией величия и ожирением, принимая все больше и больше стран, написал Блэклок. Журналист Global Times сравнил НАТО с наркоманом, который долго находится в состоянии отрицания. Альянс лгал, когда говорил России, что не намерен расширяться на восток «ни на дюйм». Результаты этого двуличия наглядно видны на Украине, отмечает автор.

Причины «смерти» альянса пока не подтверждены, отметил Блэклок. Вместе с тем он выразил мнение, что она наступила вследствие неправильного использования НАТО.

Ранее обозреватель американского издания The American Conservative Дуглас Макгрегор заявил, что желание США продвинуть НАТО как можно ближе к западным границам России за счет территории Украины может стать величайшей внешнеполитической ошибкой Вашингтона. По его словам, истинная причина украинского кризиса — расширение альянса на восток.