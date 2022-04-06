Россиян призвали отказаться от распространения непроверенных фото и видео

Депутат Бурлаков призвал россиян не распространять непроверенную информацию, фото и видео

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от распространения непроверенной информации, в том числе фото и видео. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил Бурлаков, многие делятся шокирующими материалами с друзьями и родственниками на эмоциях, а позже узнают, что это фейк. «Призываю всех россиян прекратить распространять непроверенную информацию», — сказал он.

Кроме того, депутат указал на необходимость обращать особое внимание на проверку источников. В частности, он посоветовал проверить, что пишут о событии в разных источниках, перед тем как пересылать сообщение. «Подождите сутки и только потом делитесь информацией. Уверен, что в 90 процентах случаев желание пропадет», — заключил Бурлаков.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.